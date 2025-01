Jérôme n’en peut plus des appels publicitaires intempestifs: comment peut-il s’en débarrasser?

Jérôme en a assez : il reçoit des dizaines d’appels publicitaires par jour et cherche une solution pour y mettre fin. Heureusement, plusieurs options existent pour limiter ces sollicitations.

Comme de nombreux Belges, Jérôme ne compte plus les coups de fil qu'il reçoit de la part des démarcheurs publicitaires. Il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" et nous demande ce qu'il peut faire pour que ça cesse.

S’inscrire sur la liste « Ne m’appelez plus »

La première étape consiste à inscrire son numéro sur la liste « Ne m’appelez plus », accessible gratuitement sur le site du SPF Économie. Une fois le numéro enregistré, toutes les entreprises belges sont dans l'obligation de le retirer de leurs bases de données et ne peuvent plus l’appeler sous peine de sanctions.