La maman d'Haci vit dans un logement social reconnu insalubre: "On demande des réparations mais rien n’est fait"

Haci a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. Sa maman de 76 ans vit dans un logement social reconnu comme insalubre. Le propriétaire, qui n'est autre que le Logement Molenbeekois, semble ne pas s'en soucier. Haci se dit démuni.

"Il y a des problèmes de champignons depuis plus de 4 ans", dit notre témoin.

"A cause des infiltrations d'eau dans sa chambre, ma maman dort dans le salon". C’est l’état de l’appartement de la mère d’Haci. Des murs sont recouverts de champignons. Chambres, cuisine, salle de bain...: presque toutes les surfaces proches des fenêtres sont impactées.

L'appartement a été déclaré insalubre, ce qui a obligé le propriétaire à exécuter des travaux. Mais aujourd’hui, les problèmes d’infiltrations sont toujours présents. "On se sent impuissants. On demande des réparations, mais rien n’est fait", assure Haci.

Le dossier est passé par un juge de paix. Haci et sa maman ont reçu un dédommagement de 1.600 euros. Ils doivent être relogés par le propriétaire qui n’est autre que le Logement Molenbeekois (un office public bruxellois). "On est fatigués. Cela fait plus de 3 ans qu'on va dans les tribunaux, qu'on fait appel à des experts. Tout ça pour arriver à rien. Tout ce qu'on voudrait, c'est avoir un appartement décent", dit Haci.

Contacté à de nombreuses reprises, le Logement Molenbeekois n’a pas donné suite à nos demandes d’interviews.