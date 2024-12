"On se sent pris en otage": Margaux, jeune médecin généraliste, attend depuis plusieurs mois un numéro INAMI

Comment expliquer ce retard dans le traitement des dossiers? La commission d’agrément manque actuellement de personnel. Et ce délai administratif a ainsi des conséquences sur Margaux et les jeunes médecins généralistes qui sortent des études.

"En attendant comme ça peut prendre plusieurs mois, et qu’on ne peut pas se permettre de ne pas travailler, la solution est de travailler au nom d’un autre médecin qui doit nous fournir ses carnets d’attestation. Mais, c’est une situation floue d’un point de vue comptabilité, car il doit nous faire une rétrocession de l’argent perçu. J’ai commencé à travailler et j’ai la chance de pouvoir tarifier au nom d’un autre médecin, mais ce n’est pas le cas de toutes mes consœurs et de tous mes confrères."

On se sent pris en otage

"Sans agrément, on ne peut pas travailler au tarif de la convention. Pour un médecin agréé, conventionné, c’est 32 euros, et le patient retouche aux alentours de 28 euros. S’il va voir un médecin non agréé, la consultation est à 24 euros bruts et le patient devra payer 5-6 euros. C’est une injustice. Il n’y a pas de raison que des patients qui consultent de jeunes médecins doivent payer plus cher que s’ils vont voir un médecin agréé. Ce n’est ni de la faute du patient, ni de la faute du jeune médecin qui s’installe."

"J’ai fait 6 ans d'études de médecine, et ensuite 3 ans d’assistanat (les années de stage). Fin juillet - début août, j’ai dû introduire un dossier pour pouvoir espérer recevoir mon agrément à la sortie des études (fin septembre). Et mi-novembre, je n’avais toujours pas reçu de nouvelles", regrette Margaux. "N’ayant pas de nouvelles, je les ai contactés mi-octobre et j’ai appris qu’ils n’avaient toujours pas ouvert mon dossier..."

Margaux exprime ainsi un profond sentiment d'injustice. "Je trouve qu’on a eu de très longues études. On a fait beaucoup de sacrifices, et je trouve que c’est un manque de considération. On aurait voulu que le 30 septembre, ça soit terminé et qu’on puisse commencer enfin à travailler. Se mettre enfin à notre compte et pouvoir recevoir nos patients. Mais ici, on se sent pris en otage."

Il s’agit d’un très volumineux dossier par patient

Lawrence Cuvelier, membre de la commission d’agrément de la Fédération Wallonie-Bruxelles, explique les raisons du retard dans le traitement des dossiers.

"Il s’agit d’un très volumineux dossier par patient. Quand ça nous arrive à la table où on donne l’agrément, c’est pratiquement terminé. Mais souvent, pour que ça arrive à la table, il faut que le service ait examiné tout le dossier de façon correcte. Cela demande un personnel énorme. Il suffit qu’une ou deux personnes soient malades pour que ça prenne du temps."

Et d'ajouter: "De notre côté, on est une dizaine de personnes sur la table, pour traiter les dossiers. Et en général, cela prend 5-6 heures de réunion. Pour quelqu’un qui est diplômé en septembre, la majeure partie des dossiers est traitée en janvier. (...) Ce n’est pas normal, cela devrait être instantané. Je suis d’accord avec la réaction de la médecin qui a contacté votre rédaction. Il suffit d’un petit grain dans l’engrenage pour que ça prenne 6 mois à un an."

Lawrence Cuvelier estime que depuis qu'il fait partie de cette commission d'agrément (depuis 6-7 ans), la situation s'est "empirée".

"Cela représente un travail de dingue. Vous traitez un millier de dossiers en un an et ils sont volumineux. Nous avons averti le ministre. On a écrit des lettres au fonctionnaire dirigeant. On a fait tout ce qu’on pouvait pour faire bouger les choses. Une solution ? Si on pouvait traiter les dossiers beaucoup plus anticipativement, ceux qui terminent leur travail de fin d’études en juin devraient pouvoir recevoir leur numéro en INAMI en octobre."

Nous sommes pleinement conscients de la situation tendue au niveau des ressources humaines

Du côté du cabinet d'Yves Coppieters, le ministre wallon de la Santé, la situation concernant la délivrane de numéros INAMI est "suivie de près".

"Nous sommes pleinement conscients de la situation tendue au niveau des ressources humaines, elle n’est pas nouvelle, mais nous y travaillons. Les différentes pistes de travail sont identifiées : simplification des procédures quand c’est possible, accélération des engagements, et digitalisation de la procédure", nous indique-t-on.

Le cabinet d'Yves Coppieters précise également que la direction de l’agrément des prestataires de soins de santé (DAPSS) connaît actuellement une situation difficile précisément en ce qui concerne le personnel chargé du secrétariat des commissions, essentiel au bon déroulement des réunions et à l’analyse des dossiers.



"C’est dans ce contexte qu’a dû être annulée la dernière réunion de la commission de médecine générale prévue initialement le 30 octobre. Une nouvelle commission d’agrément a été programmée le 27 novembre, lors de laquelle tous les dossiers de candidats en médecine générale en attente d'examen doivent être traités. Les dossiers sont de nature différente et portent sur des introductions de plan de stage, modifications de plan de stage, analyse de carnets de stage ou demandes d’agrément", indique Jérôme Hardy, le porte-parole d'Yves Coppieters.



Consciente des répercussions de ces retards pour les professionnels de santé en attente de leur agrément, l’administration a initié une procédure de recrutement visant à engager 3 nouveaux secrétaires de commission afin de renforcer les effectifs et améliorer les délais de traitement. "L’administration poursuit ses efforts permettant d’aboutir d’une part, à une simplification administrative plus importante et, d’autre part, à une informatisation plus poussée avec pour objectif d’améliorer le traitement des dossiers et en réduire les délais. Les services de la DAPSS sont pleinement mobilisés pour permettre un traitement des dossiers aussi rapide que possible malgré les contraintes actuelles", conclut Jérôme Hardy.