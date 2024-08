A 18 ans, un Népalais sur le point de conquérir les 14 plus hauts sommets du monde

Partager:

- A seulement 18 ans, le Népalais Nima Rinji Sherpa est sur le point de réaliser un exploit remarquable: plus qu'un seul sommet, et il sera le plus jeune alpiniste à avoir conquis les 14 montagnes hautes de plus de 8.000 mètres. Après avoir escaladé les 13 plus hauts sommets du monde, Nima Rinji Sherpa s'attaquera en septembre au 14e, le Shishapangma (8.027 m), situé au Tibet, si les autorités chinoises lui délivrent un permis.

Sherpa, qui a déjà des dizaines d'ascensions à son actif, dit s'être fixé pour mission d'"inspirer une nouvelle génération et de réinventer l'alpinisme". Conquérir les quatorze "huit mille" est considéré comme le summum de la gloire pour un montagnard. L'Italien Reinhold Messner est le premier à avoir accompli cet exploit en 1986, et seule une quarantaine d'autres grimpeurs ont suivi ses traces avec succès depuis. Beaucoup d'autres ont péri en essayant. - Toutes ces montagnes sont situées au Népal, en Chine, en Inde et au Pakistan, dans l'Himalaya et la chaîne voisine du Karakoram. Atteindre leur sommet exige de s'aventurer dans la "zone de la mort", où le faible niveau d'oxygène est fatal au-delà d'un certain temps."Quand je suis en montagne, je peux mourir à tout moment", explique Nima Rinji Sherpa. "Cela me fait réaliser à quel point la vie est importante", ajoute le jeune homme, qui explique que la montagne lui a appris à garder son calme en toute circonstance.

- Famille d'alpinistes "Quand je vois une avalanche, quand il fait mauvais, quand j'assiste à un accident, je me convaincs mentalement de ne pas me presser, de ne pas me sentir nerveux. Je me dis que ces choses-là sont normales dans la montagne. Je crois que cela m'a beaucoup aidé", raconte-t-il. Membre du peuple Sherpa, le jeune grimpeur est né dans une famille de grands alpinistes. Son oncle, Mingma Gyabu "David" Sherpa, est l'actuel détenteur du record de la plus jeune personne à avoir escaladé les 14 "huit mille". Un exploit qu'il a achevé en 2019, à l'âge de 30 ans. Prakash MATHEMA Son père, Tashi Sherpa, a grandi dans la région reculée de Sankhuwasabha et a d'abord élevé des yaks avant de se lancer dans l'alpinisme.