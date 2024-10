Arsenal remporte le choc face au PSG, Dortmund et Manchester City en démonstration

Dans le même temps, Manchester City s'est imposé 0-4 au Slovan Bratislava. Les 'Cityzens' ont pu compter sur Ilkay Gundogan (8e), Phil Foden (15e), Erling Haland (58e), qui a inscrit son 42e but en Ligue des Champions en 41 rencontres, et James McAtee (75e) pour l'emporter. Jérémy Doku, titulaire, avait touché l'équerre du but slovaque en première période (24e).

En Allemagne, le Borussia Dortmund s'est largement imposé 7-1 face au Celtic de Arne Engels, titulaire. Emre Can a ouvert le score sur pénalty (8e) avant que les Écossais n'égalisent via Daizen Maeda (9e), sur un assist d'Engels. Dortmund a ensuite déroulé, grâce à Karim Adeyemi (11e, 29e et 42e) et Serhou Guirassy (40e), sur pénalty, après une faute d'Engels. Julien Duranville est monté en seconde période (48e) et a pu assister à deux autres buts de son équipe, œuvres de Guirassy (66e) et Felix Nmecha (79e).

Du côté des Pays-Bas, le PSV, avec Johan Bakayoko, titulaire, a partagé 1-1 face au Sporting Portugal de Zeno Debast, lui aussi titulaire. Jerdy Schouten a inscrit l'ouverture du score, d'une frappe lumineuse, après une mauvaise relance de Debast (15e), Daniel Bragança égalisant pour le Sporting (84e).

Dans les autres résultats de la soirée, Leverkusen a battu le Milan AC 1-0, le FC Barcelone a déroulé 5-0 face aux Young Boys de Berne et l'Inter Milan s'est largement imposé 4-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade.