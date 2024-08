Au CIO, la course à la succession de Thomas Bach est lancée

Le départ annoncé de Thomas Bach a lancé la course à sa succession à la tête du Comité international olympique (CIO), qui se dénouera en mars 2025: du médiatique Sebastian Coe aux favorites plus discrètes des cénacles olympiques, voici une première revue des prétendants.

Alors que le CIO n'a jamais été dirigé par une femme, deux ont les faveurs des experts de Lausanne: Nicole Hoevertz, 60 ans, Néerlandaise de l'île antillaise d'Aruba, et Kirsty Coventry, 40 ans, ministre des Sports du Zimbabwe.

Les deux dirigeantes, membres de l'exécutif du CIO, ont été très en vue lors de la 142e session qui a précédé les JO de Paris, puisque Hoevertz préside la commission de coordination des JO-2028 de Los Angeles et Coventry celle des JO-2032 de Brisbane.

Vice-présidente du CIO, Nicole Hoevertz est polyglotte et juriste - tout comme Bach -, a représenté Aruba en natation synchronisée aux JO-1984 de Los Angeles, et est passée par toutes les commissions clés, notamment celle chargée de valider au printemps les athlètes russes et bélarusses sous pavillon neutre.

Ancienne nageuse, Kirsty Coventry a un palmarès olympique plus imposant (7 médailles dont 2 en or en 5 éditions), a présidé la commission des athlètes du CIO et a une expérience gouvernementale, mais affiche des états de service olympiques un peu plus modestes que son aînée.

. Lappartient sur tous les fronts

Président du conseil départemental du Morbihan en Bretagne, de l'Union cycliste internationale et du Comité national olympique et sportif français, où s'arrêtera l'ambitieux David Lappartient ?

Andres LARROVERE

A 51 ans, le Breton n'a pas de passé d'athlète et n'est pas membre de la commission exécutive du CIO, mais préside celle de l'e-sport, qui vient d'attribuer les premiers Jeux olympiques des sports électroniques à l'Arabie saoudite.

Interrogé dimanche sur l'élection à venir au CIO, Lappartient a botté en touche, se disant "focalisé sur les Jeux olympiques" et préférant rendre hommage au choix de Thomas Bach de partir "un peu comme Nelson Mandela", en ne sollicitant pas le mandat de trop.