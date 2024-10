Avec plus de 16.000 participants, une Museum Night Fever "très réussie"

L'évènement Museum Night Fever a accueilli samedi soir 16.550 participants dans 28 musées de Bruxelles, communique dimanche l'organisation, qui se réjouit d'une 17e édition "très réussie" compte tenu du nombre plus réduit de musées participant cette année.

Brussels Museum, la fédération des musées bruxellois, qui coordonne l'événement, annonce qu'en moyenne les noctambules ont visité trois à quatre musées samedi soir, totalisant ainsi 62.116 visites de musées entre 19h00 et 01h00 du matin dimanche.

Les musées les plus populaires étaient BOZAR (10.872 entrées) et le Musée BELvue (9.973), suivi par La Monnaie, (5.293) et les Halles Saint-Géry (3.850). Pour sa première participation, le Belgian Beer World, a accueilli 1.995 visiteurs. Le Musée du Tram a pour sa part proposé de desservir la ligne "verte" avec ses bus historiques, transformant le service de navette en un musée itinérant, note encore Brussels Museum.