Baisse des émissions de CO2 liées à la combustion d'énergies fossiles dans l'UE en 2022

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la combustion de combustibles fossiles ont atteint près de 2,4 gigatonnes (Gt) dans l'Union Européenne en 2022, en baisse de 2,8% par rapport à l'année précédente, rapporte l'office statistique Eurostat vendredi. Les plus fortes baisses ont été enregistrées aux Pays-Bas et en Belgique notamment.

L'année dernière, les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique ont diminué dans 17 pays de l'UE. La plus forte baisse a été enregistrée aux Pays-Bas (-12,8%), devant le Luxembourg (-12%), la Belgique (-9,7%) et la Hongrie (-8,6%). Les hausses les plus importantes ont par contre été observées en Bulgarie (+12%), au Portugal (+9,9%) et à Malte (+4,1%).

L'Allemagne représente à elle seule un quart de ces émissions de CO2 dans l'UE, devant l'Italie et la Pologne (12,4%) ainsi que la France (10,7%).