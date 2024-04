Belfius et la BEI en soutien des écoles libres pour la pose de panneaux photovoltaïques

Le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC), Belfius Banque et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont dressé jeudi à Wavre un bilan provisoire de leur projet lancé fin septembre 2022 pour équiper les écoles de l'enseignement libre en panneaux photovoltaïques. Plus de 800 pouvoirs organisateurs (ce qui représente 4750.000 élèves) en Wallonie et à Bruxelles pourront être équipés en quatre ans, et plus de 250 dossiers sont déjà en cours ou ont été réalisés.

Le financement est assuré conjointement par la Belfius Banque et, pour la préparation technique, par la BEI grâce aux subventions européennes du programme European Local Energy Assistance (ELENA). Pour les initiateurs, ce projet s'étendant sur quatre ans et mené par les différents partenaires revêt une ampleur et une ambition sans précédent dans le secteur scolaire.

"Ce projet d'envergure mené aux côtés de Belfius, de la BEI, de DUSS et de Reno.energy cadre avec notre volonté d'œuvrer à une société plus durable et de transmettre ces valeurs aux générations futures. Le SeGEC veut soutenir et accompagner les écoles qu'il fédère dans la diminution de leur empreinte énergétique et écologique. La crise énergétique et la flambée des prix de ces dernières années ont également impacté durement les établissements scolaires. Pour ces raisons, la transition vers la production d'énergie verte s'impose plus que jamais comme une urgence", commente Etienne Michel, le secrétaire général du SeGEC.