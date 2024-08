Biden et Harris ensemble jeudi pour un pas de deux délicat

Depuis le séisme politique causé par le retrait du démocrate de 81 ans le 21 juillet, le président et la vice-présidente sont apparus en public ensemble le 2 août, pour accueillir des prisonniers libérés par la Russie, dont le journaliste Evan Gershkovich.

Joe Biden et Kamala Harris, qui l'a remplacé comme candidate à la Maison Blanche, devront effectuer jeudi un pas de deux politiquement délicat lors d'un déplacement consacré à l'économie.

L'inflation recule aux Etats-Unis et la croissance reste robuste, mais cela n'empêche pas Donald Trump de reprocher constamment à ses adversaires d'avoir écrasé les ménages par un coût de la vie insupportable.

Ils se rendent cette fois dans le Maryland, près de Washington, pour des discours consacrés au pouvoir d'achat, l'un des grands axes de la politique économique de Joe Biden et l'une des grandes vulnérabilités politiques des démocrates.

Il a accusé la vice-présidente, qui présentera vendredi les grandes lignes de son programme économique, d'avoir "jeté des milliards de dollars par la fenêtre".

C'est la première fois que Kamala Harris et Joe Biden feront campagne ensemble, même s'il s'agit à proprement parler d'un déplacement dans leurs fonctions officielles, et non d'un meeting ou d'une levée de fonds.

- "Je cherche un boulot" -

Le rapport de force entre la démocrate de 59 ans et le chef d'Etat de 81 ans a évidemment été bouleversé.

Sur le plan protocolaire, Joe Biden a toujours la préséance. Mais en renonçant à sa candidature, il a perdu tout capital politique, surtout au vu de l'indiscutable élan pris jusqu'ici par la vice-présidente.