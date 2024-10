Biden "totalement engagé pour la sécurité d'Israël", Harris condamne "l'horreur"

Joe Biden s'est dit "totalement engagé" pour la "sécurité d'Israël" dans un communiqué publié lundi, un an après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre et la riposte militaire d'Israël à Gaza.

"Je n'oublierai jamais l'horreur du 7 octobre 2023", a écrit pour sa part la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris dans un communiqué publié lundi.

"L'histoire retiendra aussi le 7 octobre comme une journée noire pour les Palestiniens à cause du conflit que le Hamas a déclenché ce jour-là. Beaucoup trop de civils ont beaucoup trop souffert pendant cette année de conflit", a encore écrit le président américain.

"J'ai le coeur brisé par l'ampleur de la mort et de la destruction à Gaza au cours de la dernière année", assure-t-elle aussi, en ajoutant: "Je me battrai toujours pour que les Palestiniens puissent concrétiser leur droit à la dignité, à la liberté, à la sécurité et à l'auto-détermination".