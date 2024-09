Birmanie: le bilan du typhon Yagi grimpe à 384 morts

STR

Les inondations et intempéries provoquées par le typhon Yagi ont fait 384 morts en Birmanie, tandis que 89 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan communiqué samedi par la junte au pouvoir.

Le typhon Yagi a traversé il y a plus d'une semaine le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie, provoquant des inondations et des glissements de terrains qui ont fait des centaines de morts au total dans ces quatre pays.