À Bruxelles, un élu musulman rival inattendu et controversé des partis de gauche

À Bruxelles, un élu musulman mène campagne au plus près de sa communauté. En mêlant Gaza et le port du voile aux sujets du pouvoir d'achat ou de la crise du logement, Fouad Ahidar bouscule les partis de gauche sur leurs terres, et suscite la controverse.

Ce député régional, qui a quitté fin 2023 les rangs des socialistes flamands, a créé la surprise aux élections générales du 9 juin, quand la nouvellement constituée "Team Fouad Ahidar" a décroché trois sièges au parlement de Bruxelles.