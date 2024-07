Californie : le mégafeu en cours devient l'un des plus gros jamais enregistré dans cet Etat

Partager:

JOSH EDELSON Un incendie incontrôlable dans le nord de la Californie est devenu en trois jours l'un des plus importants jamais enregistrés dans cet Etat de l'ouest des Etats-Unis. Le "Park Fire" - le feu de forêt le plus intense à avoir frappé la Californie cet été - avait dévoré plus de 350.000 hectares samedi soir, ce qui en fait le septième plus gros incendie de l'histoire de cet Etat, a déclaré l'agence étatique Cal Fire.

L'incendie, qui a contraint plus de 4.000 personnes à évacuer, s'est déclaré dans une zone rurale et montagneuse près de la petite ville de Chico, à environ 145 kilomètres au nord de Sacramento, la capitale de cet Etat. "Les conditions extrêmes de ce feu continuent de représenter un défi pour les pompiers", a indiqué l'agence sur X. Pour l'instant, il n'est contrôlé qu'à 10%, malgré les efforts de plus de 3.7000 personnes, de plus d'une dizaine d'hélicoptères et de plusieurs avions, selon des chiffres actualisés par l'agence.

"Le +Park Fire+ a continué à brûler de manière très active en raison du terrain escarpé et des vents (...) qui entraînent une forte progression", a déclaré Cal Fire. "De nombreux avions-citernes de lutte contre les incendies de tout l'Etat effectuent des missions d'extinction d'incendie lorsque les conditions le permettent", a-t-elle ajouté. David SWANSON L'agence a toutefois indiqué qu'un temps plus frais et humide est attendu dans la région.