A Chicago, la "Kamalamania" règne aussi sur les étalages de t-shirts

Robyn Beck

La dynamique derrière Kamala Harris ne gonfle pas seulement le moral des démocrates à travers les Etats-Unis, elle bénéficie aussi à ceux qui vendent toutes sortes de souvenirs politiques à la convention de Chicago.

Dans les travées de la grand-messe démocrate, on peut ainsi tomber sur une paire de baskets roses décorées d'un K sur un pied et d'un H sur l'autre, les initiales de la vice-présidente américaine et candidate à la Maison Blanche, remplies de strass pailletés.