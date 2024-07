Choc et recueillement au Royaume-Uni après la mort de trois fillettes poignardées

Marqués par le choc, l'émotion ou la colère, les hommages se sont multipliés mardi au lendemain de l'attaque au couteau qui a tué trois fillettes et blessé huit autres enfants dans un cours de danse à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, et dont les motivations restent inconnues.

Des centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée et ont observé une minute de silence lors d'une veillée dans le centre de cette ville balnéaire, traumatisée.

La révélation un peu plus tôt par la police de l'identité des trois fillettes décédées, âgées de six, sept et neuf ans, a encore accentué le choc après le drame qui a eu lieu lundi, en pleines vacances scolaires, lors d'une activité pour enfants autour de la musique de la star américaine Taylor Swift.