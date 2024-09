Colombie: plus de 9.000 hectares brûlés par les feux de forêt

Alejandro Martinez

La Colombie lutte contre des feux de forêt dans l'ouest et le sud-ouest du pays, qui ont brûlé plus de 9.000 hectares, attisés par la sécheresse et la chaleur, ont indiqué vendredi les autorités.

Les départements touchés sont ceux de Tolima, Cundinamarca, Huila, Nariño, Cauca et Valle del Cauca.

Au moins 25 foyers étaient actifs vendredi à la mi-journée dont la moitié dans le département de Tolima (ouest), selon l'Unité nationale de gestion des risques et désastres.