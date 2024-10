Corée du Nord: Kim Jong Un définit les lignes d'une "action militaire immédiate"

Kim Jong Un "a défini l'orientation de l'action militaire immédiate et indiqué les tâches importantes à accomplir dans le cadre de la dissuasion de guerre et de l'exercice du droit à l'autodéfense", a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Les plus hauts responsables de la sécurité du pays, notamment le chef de l'armée, et les ministres de la Sécurité nationale et de la Défense, ont participé à cette réunion lundi.