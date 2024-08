Daisy Ridley, héroïne de la trilogie Star Wars, souffre d'une maladie de la thyroïde

L'actrice, qui venait de tourner "Magpie", un film qui doit sortir prochainement et dans lequel elle incarne une mère confrontée aux difficultés de son couple, ne s'est d'abord pas rendu compte qu'elle était malade.

"Je me suis dit que je venais de jouer un rôle très stressant et que c'était sans doute la raison pour laquelle je me sentais mal", a-t-elle raconté.

La maladie de Basedow est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie et est plus susceptible d'affecter les femmes que les hommes, selon l'association européenne de la thyroïde.