Des associations féministes manifesteront pour le droit à l'avortement samedi à Bruxelles

Des collectifs et associations féministes, des membres de bases syndicales et de partis de gauche non gouvernementaux manifesteront samedi dès 14h30 à Bruxelles en faveur du droit à l'avortement.

Actuellement, en Belgique, la loi limite le recours à l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse et impose un délai de réflexion de 6 jours avant de pouvoir poser l'acte.

La thématique reste brûlante et revient régulièrement animer les débats politiques. Une proposition de loi qui visait à allonger le délai de recours à 18 semaines, limiter à 48h le délai de réflexion et dépénaliser complètement l'avortement avait émergé en 2019 avant d'être en fin de compte mise au frigo. Et pas plus tard que le 24 septembre dernier, une proposition de loi similaire vient à nouveau d'être bloquée au Parlement, par les cinq partis en négociation pour former la future coalition fédérale, rappellent les organisateurs de la manifestation.