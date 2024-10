Des médias publics du monde entier, dont la RTBF, s'allient contre la désinformation

La Déclaration d'Ottawa s'inscrit à la suite de la Déclaration de Bruxelles, portant sur la sécurité des journalistes et la liberté de la presse, qui avait été présentée à l'édition 2021 de la conférence PBI dans la capitale belge.

"Partout dans le monde, on voit que la désinformation continue d'affaiblir nos écosystèmes de l'information et nos démocraties en alimentant la méfiance envers les médias", estime Catherine Tait, présidente du Groupe de travail mondial pour les médias publics et présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada.

"Cette tendance s'accélère avec le recours à l'IA dans le seul but de tromper la population. Les médias publics montent au front contre cette menace croissante, tout en s'assurant de faire une utilisation éthique de l'IA", poursuit-elle. "Par cette déclaration d'Ottawa, nous nous engageons à poser des gestes concrets, sur une base individuelle et collective, dans l'intérêt des auditoires que nous servons."

"Les médias de service public sont une des pierres d'assise d'une démocratie éclairée à l'échelle mondiale", renchérit Kristian Porter, directeur général de la Public Media Alliance, grande association de médias de service public à l'échelle mondiale. "À notre époque de polarisation alimentée par la mésinformation et la désinformation d'acteurs malveillants, les médias publics jouent un rôle critique en fournissant à tous les auditoires, où qu'ils soient, de l'information factuelle, digne de confiance et fiable."