Des menaces de grève en Australie font monter le prix du gaz en Europe

Le prix du gaz naturel sur le principal marché à terme néerlandais a augmenté de plus de 7 % pour atteindre plus de 43 euros par mégawattheure. Lundi déjà, le prix avait atteint son niveau le plus élevé en deux mois.

La raison de cette flambée des prix est à chercher du côté de l'Australie où une menace de grève pèse sur Woodside Energy Group, exploitant des installations d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays. Les syndicats envisagent des actions à partir du 2 septembre. Des mouvements de grève pourraient également toucher les installations de Chevron en Australie.