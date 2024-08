Des "mini JMJ" lors de la venue du Pape à Bruxelles

Une quarantaine d'associations de jeunes catholiques de Belgique organiseront un festival au Heysel à Bruxelles, le 28 septembre, à l'occasion de la venue du Pape François. Les jeunes de 12 à 30 ans y seront invités à fêter l'espoir et la foi chrétienne.

Organisé "dans l'esprit des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ)", l'événement mêlera balade spirituelle, ateliers et conférences, et véritable festival de musique chrétienne. Padre Guilherme, prêtre et DJ portugais qui a déjà officié aux JMJ de Lisbonne en 2023, clôturera la soirée, avant une prière collective. Le week-end se finira avec la célébration de l'eucharistie par le Pape François au Stade Roi Baudouin.

Suivant le message du Pape François, "essayez de semer des graines d'espoir", le "Hope Happening" veut sensibiliser la jeunesse à la foi chrétienne, en traitant des enjeux qui leur sont chers comme les réfugiés ou le climat. L'événement vise aussi à préparer les Journées mondiales de la Jeunesse de 2027 à Séoul.