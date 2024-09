Deux jours de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer à la Galerie de la Toison d'Or

La Galerie de la Toison d'Or, à Bruxelles, accueillera deux journées d'information et de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer les mardi 17 et mercredi 18 septembre (de 14h à 18h). Cet événement vise à informer le grand public sur les moyens de prévention et le dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer, tout en sensibilisant à ses impacts sur la vie quotidienne, a annoncé vendredi l'association Stop Alzheimer, organisatrice de cette campagne.