Deux semaines après les premiers feux, la Macédoine du Nord continue de brûler

Au déclenchement des feux, le gouvernement avait rapidement décrété "l"état de crise" pendant 30 jours.

Cette mesure permet d'engager des ressources plus importantes de l'Etat pour répondre à des situations de risque accru pour les biens, la santé et la vie des personnes et des animaux.

Le gouvernement a aussi décidé de faire appel à la police et à l'armée pour lutter contre les incendies et de relever le niveau de préparation du personnel médical dans l'ensemble du pays.