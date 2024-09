Donald Trump "déteste" Taylor Swift, qui soutient Kamala Harris

Aussitôt après le débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris le 10 septembre, la star de la pop de 34 ans avait officialisé sur Instagram son soutien à la candidate démocrate, "une dirigeante douée et solide" qui "se bat pour les causes et les droits auxquels je crois".

Taylor Swift avait alors incité les "plus de 18 ans" à s'enregistrer "pour voter".

D'après la presse américaine, citant le site gouvernemental Vote.com, le soutien très attendu de Taylor Swift à Kamala Harris a aussitôt déclenché la visite sur le site de plus de 400.000 personnes cherchant des informations pour s'inscrire sur les listes électorales, un processus complexe dans certains Etats américains.