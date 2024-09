Douze personnes et organisations honorées du Mérite liégeois 2024

Une douzaine de personnes et organisations qui ont contribué à la renommée, la convivialité, la cordialité, l'ouverture et l'animation de la Ville de Liège ont été honorés dimanche d'un Mérite liégeois, à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'Opéra Royal de Wallonie. Ces distinctions ont été distribuées, comme chaque année, dans le cadre des fêtes de Wallonie.

Parmi les lauréats de l'édition 2024, on retrouve des fonctions hétéroclites, depuis le responsable de l'ASBL Le Hangar, en charge de la salle d'événements et de concerts du même nom depuis vingt ans, Vincent Cotteleer, à la présidente du comité de quartier Fragnée-Blonden Michèle Lefebvre, en passant par le président du Comité de quartier Centre-Avroy-Saint-Jacques Bernard Ghymers ou les gestionnaires de l'historique restaurant liégeois Le Concordia, Jean-Louis et Annabelle Somers.

Sur le plan culturel, l'auteur, compositeur, interprète et organisateur de spectacles André Sumkay a également été honoré, tout comme Bernard Wilkin et Johnny Sirlande, auteurs de l'ouvrage "Vues de Liège", représentant 80 photographies historiques colorisées.

Le président de l'Union nautique Michel Orban et le directeur de la fédération des motocyclistes Fedemot, Jean-Marie Jorssen, ont eu droit cette année à leur Mérite liégeois. C'est aussi le cas de la présidente du Cercle équestre de Liège, Nadine Brouwers, et de la responsable de l'antenne liégeoise de l'ASBL "Duo for a Job", Laura Lopez.

Toujours parmi les associations, Adeline Fery, Cynthia Napolillo, Viviane Vierset et Sandrine Courson de l'ASBL "Fil et Fringue", destinée à fédérer les acteurs du réseau textile en province de Liège, ont été saluées, tout comme Geoffrey Defize et Kerby Manise de la boutique consacrée aux articles locaux, "100% liégeois".