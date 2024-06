Elia prévoit d'importantes exportations d'électricité cet été

Ces surplus d'électricité, destinés à l'exportation, sont attendus les jours de forte production d'énergie solaire et éolienne combinée à une faible demande, typiquement les week-ends. Ces volumes sont supérieurs à ceux de l'année dernière en raison du fonctionnement à plein régime des centrales nucléaires encore en activité et de l'augmentation du nombre de panneaux solaires et d'éoliennes.

En outre, la centrale hydroélectrique de Coo, qui joue un rôle important dans la régulation du réseau électrique belge, sera partiellement à l'arrêt pour maintenance cet été. Cette centrale fonctionne comme une immense batterie, capable de stocker l'électricité lorsque l'offre est abondante et la demande faible, et de la restituer lorsque la demande est forte et l'offre limitée.