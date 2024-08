En Inde, la colère des soignants monte après le viol et le meurtre d'une médecin

DIBYANGSHU SARKAR

La colère des soignants indiens est montée d'un cran vendredi: ils menacent de multiplier les manifestations après le viol et le meurtre d'une médecin la semaine dernière dans un hôpital de Calcutta, une affaire qui a choqué le pays et poussé le Premier ministre Narendra Modi à réclamer des sanctions fortes.

À Calcutta, dans l'est du pays, des centaines de médecins et autres professionnels de santé se sont rassemblés pour réclamer des mesures. Des manifestations ont également eu lieu vendredi dans la capitale, New Delhi, et à Nagpur, dans l'État du Maharashtra, dans le centre.