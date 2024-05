Engie facture 500 millions à l'État pour le démantèlement des centrales nucléaires

Engie réclame à l'État belge une compensation à hauteur de 500 à 600 millions d'euros pour le démantèlement de ses réacteurs nucléaires. Le groupe estime que la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 bouleverse le chantier initial et que cela mérite compensation, rapportent L'Echo et De Tijd mardi qui ont consulté les annexes des comptes annuels de la filiale Electrabel, publiés la semaine passée.