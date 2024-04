Eurostar s'engage à alimenter ses trains en énergie 100% renouvelable d'ici 2030

Le réseau ferroviaire à grande vitesse Eurostar s'engage à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour tracter ses trains d'ici l'horizon 2030. C'est déjà le cas aux Pays-Bas et en partie au Royaume-Uni. En Belgique, l'entreprise a signé un protocole avec Infrabel pour étudier l'installation de projets solaires "inédits" pour alimenter les trains.

"Il s'agit d'un objectif délibérément ambitieux, Eurostar souhaite utiliser sa marque et son engagement pour tenter d'accélérer le changement dans l'ensemble du secteur", explique la CEO Gwendoline Cazenave mardi dans un communiqué. "Notre objectif est de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires sur chacun de nos marchés, et encourager le soutien réglementaire pour le déploiement rapide de nouveaux projets d'énergies renouvelables."

Dans son premier rapport de développement durable, Eurostar s'engage non seulement à réduire ses besoins et son impact énergétique, mais aussi à intégrer la circularité tout au long de la chaîne de valeur ainsi qu'à attirer plus de passagers vers son service à faible émission carbone.

Eurostar vise ainsi les 30 millions de passagers à l'horizon 2030 (contre un peu plus de 18,5 millions en 2023), notamment en continuant à développer ses "openhubs", qui connectent les services Eurostar aux réseaux nationaux ou aux vols long-courriers.