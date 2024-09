Fermeture complète du tunnel Léonard le week-end prochain

Le samedi 28 et le dimanche 29 septembre, les câbles à haute tension du tunnel Léonard seront remplacés, fait savoir lundi l'agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer). Pour effectuer les travaux en toute sécurité, l'électricité doit être coupée, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'éclairage au niveau du carrefour, aux alentours et dans le tunnel. Ce dernier sera donc fermé pendant tout le week-end.

Ces travaux se dérouleront du vendredi 27 septembre à 21h30 au lundi 30 septembre à 05h30.

Les personnes venant de Waterloo et souhaitant se diriger vers Zaventem suivront la déviation habituelle via l'E411 et via la sortie n°3. Le trafic en provenance du ring intérieur (de Zaventem à Waterloo) sera dévié en surface via le carrefour Léonard, comme c'est le cas depuis le début du mois de juillet. Les tunnels sur l'E411 resteront ouverts mais seul le tunnel sur le ring intérieur et extérieur seront fermés.

Lundi soir à 20h30, le tunnel du ring extérieur sera également à nouveau fermé, jusqu'au lendemain à 05h30.