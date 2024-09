Fin de la vigilance orange crue en Savoie

Partager:

Valery HACHE Météo-France a levé jeudi la vigilance crue en Savoie en cours depuis le matin, après un épisode pluvieux et orageux qui a affecté le centre et fortement touché le sud-est dans la nuit de mercredi à jeudi, sans causer de dégâts majeurs. "Des averses pluvio-orageuses parfois très intenses ont touché plusieurs secteurs depuis mercredi, en particulier les reliefs du Massif Central et des Alpes ainsi que le littoral méditerranéen", selon le site de prévisions Vigicrues.

"Sur la Haute-Maurienne et le relief alpin les précipitions ont très nettement décliné en début d'après-midi" jeudi, après avoir "provoqué en matinée une montée soudaine et brutale de l'Arc" en Savoie, est-il précisé. Dans la nuit de mercredi à jeudi sur les régions méditerranéennes, "les orages ont été très actifs", avec "plus de 9.000 impacts de foudre" enregistrés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avait indiqué Météo-France dans un bulletin dans la matinée. Jusqu'à 12 départements du sud-est et du centre avaient été placés en vigilance orange pour des orages et/ou des pluies et inondations entre mercredi et jeudi matin. La Savoie avait ensuite été placée seule en alerte pour les crues.

Selon Météo-France, l'épisode pluvieux a été particulièrement fort à Fréjus (Var) et Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) "avec plus de 140 mm en 24h, soit plus d’un mois de pluie. De forts orages ont également eu lieu à Marseille avec 71 mm sur la journée" mercredi. A Saint-Raphaël (Var), un gros impact de foudre a touché une croix en pierre sur le dôme de la basilique, ont précisé les pompiers à l'AFP. Cette croix est tombée sur la voie publique sans faire de blessés, ont-ils ajouté. A Marseille, les fortes précipitations avaient forcé les organisateurs du Delta festival, prévu de mercredi à dimanche, à annuler la première soirée par "sécurité".