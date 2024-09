Fin de vigilance pluies et inondations dans le centre, la Savoie en alerte crue

Partager:

Valery HACHE Météo France a placé jeudi la Savoie en vigilance orange pour des crues et levé celle pour des pluies et inondations qui demeuraient dans sept départements du centre, après un épisode pluvieux et orageux qui a fortement touché le sud-est dans la nuit de mercredi à jeudi, sans causer de dégâts majeurs. "Des averses pluvio-orageuses parfois très intenses ont touché plusieurs secteurs depuis mercredi en particulier les reliefs du Massif Central et des Alpes ainsi que le littoral méditerranéen. Elles ont provoqué une montée soudaine et brutale de l'Arc en Maurienne", en Savoie, placée jeudi matin en vigilance orange crue, explique le site Vigicrue.

Sur les régions méditerranéennes, "les orages ont été très actifs" dans la nuit relève de son côté Météo-France dans son dernier bulletin, avec "plus de 9.000 impacts de foudre" enregistrés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Selon l'institut météorologique, l'épisode pluvieux a été particulièrement fort sur certaines stations comme à Fréjus (Var) et Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) "avec plus de 140 mm en 24h, soit plus d’un mois de pluie. De forts orages ont également eu lieu à Marseille avec 71 mm sur la journée" mercredi. A Mandelieu-la-Napoule, les pompiers ont évacué dans la nuit une quarantaine de résidents d'un foyer pour personnes âgées autonomes vers un gymnase après un affaissement du toit ayant engendré des infiltrations, ont-ils indiqué à l'AFP.

La circulation des trains devait être interrompue au moins jusqu'à midi entre Cannes et Saint-Raphaël, en raison d'un "obstacle sur les voies" consécutif aux intempéries, engendrant des retards importants, indique la SNCF sur X (ex-Twitter). Sur le littoral, dans le Var et les Alpes-Maritimes, quelques personnes dans des campings avaient été déplacés vers des bungalows ou vers d'autres lieux plus au sec par mesure de prévention jusqu'à la levée de la vigilance orange. A Saint-Raphaël, dans le Var, où un orage est longtemps resté stationnaire, un gros impact de foudre a touché une croix en pierre sur le dôme de la basilique, ont précisé les pompiers à l'AFP. Cette croix est tombée sur la voie publique sans faire de blessés, ont-ils ajouté.