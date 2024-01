Flandre : record de puissance installée de panneaux photovoltaïques en 2023

Au total, 1.047 MW de puissance photovoltaïque ont été installés au nord du pays, un record en un an et une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. L'an dernier, plus de 152.000 nouvelles installations ont ainsi vu le jour en Flandre, pour un total cumulé de plus de 900.000 installations photovoltaïques.

La puissance cumulée des panneaux photovoltaïques atteint désormais 6.071 MW en Flandre.