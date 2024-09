France: le réacteur nucléaire de Flamanville s'est arrêté automatiquement

Dans le nord de la France, le réacteur pressurisé européen (ou EPR pour European Pressurized Reactor) de Flamanville (Manche) a connu mercredi un "arrêt automatique" au lendemain de son démarrage et les équipes d'EDF procèdent à des contrôles techniques et à des analyses avant de pouvoir relancer "la divergence du réacteur", c'est-à-dire la réaction nucléaire, a annoncé EDF.

"Ce matin, le réacteur s'est arrêté automatiquement", a déclaré une porte-parole du groupe à l'AFP. "Les équipes procèdent aux contrôles techniques et aux analyses nécessaires, suivent les procédures habituelles, puis elles relanceront la divergence du réacteur", a-t-elle ajouté en soulignant que "le démarrage est un processus long et complexe (qui) nécessite de nombreux essais, de tests, et ça peut entrainer des arrêts de ce type".