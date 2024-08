GB: un adolescent de 17 ans inculpé pour le meurtre de trois fillettes à Southport

L'adolescent a été inculpé de trois chefs d'accusation de meurtre et de dix chefs d'accusation de tentative de meurtre, rapporte la BBC. Son identité ne peut être révélée car il s'agit d'un mineur.

Trois fillettes de six, sept et neuf ans sont décédées à la suite de l'attaque lundi dans cette ville du nord de l'Angleterre. Huit autres enfants et deux adultes qui ont tenté de les protéger ont également été blessés, et certains se trouvent toujours dans un état critique.