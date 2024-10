Géorgie: la présidente refuse de signer la loi restreignant les droits LGBT+

Le texte interdit "la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste" dans les établissements d'enseignement et les émissions de télévision et bannit les "rassemblements et manifestations" faisant la promotion des relations homosexuelles.

L'Union européenne avait estimé début septembre qu'il "porte atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et risque de renforcer la stigmatisation et la discrimination d'une partie de la population".