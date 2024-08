Grèce: juillet 2024, le plus chaud jamais enregistré

La moyenne des températures entre 1960 et 2024 a augmenté de 2,5°C, a précisé l'observatoire sur son site. Il a ajouté que les trois mois de juillet les plus chauds des 80 dernières années ont été relevés ces quatre dernières années.

Les températures en juillet ont dépassé de 0,3°C le record enregistré jusqu'ici en juillet 2012, a-t-il indiqué.

Le pays, qui accueille de nombreux touristes en été, a été contraint de fermer partiellement le site de l'Acropole aux heures les plus chaudes de la journée et est confronté à des pénuries d'eau liées tant à la sécheresse qu'à une gestion défaillante.

Le mois de juin a été le plus chaud depuis 1960 et caractérisé par des températures élevées pendant de nombreux jours, dépassant de loin les températures saisonnières normales dans l'ensemble du pays.

Les scientifiques estiment que le changement climatique rend plus fréquents, plus longs et plus intenses les épisodes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur.