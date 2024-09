Harris et Trump en débat, nouveau temps fort d'une campagne à rebondissements

JEFF KOWALSKY, Mandel NGAN

Le débat entre Joe Biden et Donald Trump en juin a changé la face de l'élection présidentielle américaine. Qu'en sera-t-il pour la confrontation mardi entre Kamala Harris et l'ex-président, l'une des échéances les plus attendues de cette campagne hors norme?

La vice-présidente démocrate et le candidat républicain, qui ne se sont jamais adressé la parole, s'affronteront pendant 90 minutes à partir de 21H00 locales (mercredi 01H00 GMT).