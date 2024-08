Harris montre sa fermeté en politique étrangère, cherche l'équilibre sur Gaza

La démocrate Kamala Harris, elle, a lancé à la foule de Chicago son franc soutien à l'armée, affirmant qu'elle tenait à ce que "la force combattante et létale la plus puissante du monde" demeure américaine. Elle a aussi dit qu'elle répliquerait à toute attaque de l'Iran ou de ses soutiens au Moyen-Orient.

Elle tente ainsi d'apparaître comme plus musclée, plus capable sur la scène internationale que son adversaire républicain.

"Le grand public aura toujours l'impression qu'une femme est, par essence, une dirigeante plus faible qu'un homme", estime Allison McManus, du centre de réflexion Center for American Progress, basé à Washington et plutôt à gauche.

- Gaza -

Car la question brûlante qui agite autant la diplomatie américaine que la campagne démocrate, c'est la guerre à Gaza et le solide soutien de l'administration Biden à Israël, malgré l'accumulation des victimes civiles palestiniennes. Des milliers de manifestants ont ainsi défilé dans les rues de Chicago cette semaine contre l'aide militaire américaine à Israël.

Et sur ce sujet, c'est en évoquant la souffrance des Palestiniens et en promettant de travailler à ce qu'"ils puissent accéder à leur droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'auto-détermination", que Kamala Harris a été la plus applaudie.

CHRISTIAN MONTERROSA

L'utilisation par la candidate démocrate de l'expression d'"auto-détermination" est une étape significative, estime l'experte Allison McManus.

"Dire cela, c'est reconnaître que les Palestiniens constituent un peuple, qu'ils ont des droits et qu'ils doivent être ceux qui doivent avoir leur mot à dire pour décider de leur futur", analyse-t-elle encore.

Cela vient après sa promesse, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fin juillet, de ne pas "rester silencieuse" face aux souffrances des civils, elle dont son principal conseiller diplomatique, Phil Gordon, a publié un livre critique de la politique américaine au Moyen-Orient.

Mais Kamala Harris a aussi vigoureusement défendu jeudi soir "le droit d'Israël à se défendre", elle qui ne soutient pas la suspension de l'aide militaire américaine à Israël tant décriée.

"J'étais assez déçue qu'elle ne se soit pas saisie de cette occasion pour au moins essayer de faire comprendre qu'elle pourrait s'éloigner des positions actuelles" de l'exécutif américain, a déclaré Annelle Sheline, qui a démissionné en mars de la diplomatie américaine pour manifester son désaccord sur Gaza.

Elle assure cependant ne pas avoir perdu tout espoir.

Depuis longtemps aux Etats-Unis, rappelle-t-elle, s'afficher critique d'Israël était vu comme un mauvais calcul politique. Or cela, estime-t-elle, "a commencé à changer", même si "cela pourrait prendre un moment avant que la classe politique américaine" ne le comprenne.