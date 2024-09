Human Rights Watch dénonce les conséquences de la guerre sur les enfants handicapés

Les attaques du gouvernement israélien et le blocus illégal contre Gaza ont infligé de profondes souffrances aux enfants handicapés, et les armes explosives en ont laissé un grand nombre d'autres avec un handicap permanent, dénonce Human Rights Watch (HRW) lundi dans un nouveau communiqué.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a signalé que des milliers d'enfants à Gaza sont devenus handicapés à la suite de blessures causées par des armes explosives depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas sur Israël et du début de la guerre lancée ensuite par l'État hébreu sur Gaza. Avant cette date, 98.000 enfants à Gaza avaient déjà un handicap.

Le siège actuel de Gaza, l'obstruction pratiquée sur l'aide humanitaire, la famine, ainsi que les dégâts et la destruction des hôpitaux causent un préjudice disproportionné aux enfants handicapés, qui ont du mal à accéder aux soins médicaux, aux fournitures et aux dispositifs d'assistance, ainsi qu'à la nourriture et à l'eau dont ils ont besoin, poursuit HRW. Ils courent un risque particulièrement élevé de subir des préjudices psychologiques durables, pointe l'ONG.