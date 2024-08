Inde: la foudre tue de plus en plus, selon des scientifiques

Entre 1967 et 2020, la foudre a tué 101.309 personnes en Inde, avec une accélération notable entre 2010 et 2020, selon le rapport d'une équipe de chercheurs dirigée par l'Université Fakir Mohan dans l'Orissa (Est).

Le changement climatique suscite en Inde une hausse inquiétante du nombre d'éclairs meurtriers qui tuent près de 1.900 personnes par an dans ce pays, le plus peuplé du monde, avertissent des scientifiques.

"Les résultats montrent une hausse régulière de l'activité de la foudre en Inde, la plaçant parmi les principales causes de mortalité dans les désastres naturels liés au changement climatique", selon le rapport.

L'étude porte sur des données concernant le nombre de morts et non le nombre d'éclairs mais estime toutefois que "l'activité de la foudre en Inde devient de plus en plus imprévisible".

Selon les données, le nombre moyen de décès annuels causés par la foudre par Etat en Inde est passé de 38 sur la période 1967-2002 à 61 de 2003 à 2020 durant laquelle la population du pays s'est rapidement accrue pour totaliser 1,4 milliard de personnes.