Inde: les policiers d'élite chargés de l'enquête sur le viol et le meurtre d'une soignante

Idrees MOHAMMED

La plus haute instance policière de l'Inde a pris en charge mercredi l'enquête sur le viol et le meurtre d'une jeune soignante, un crime qui a suscité l'indignation et incité les médecins des hôpitaux publics à se mettre en grève.

Le corps de cette femme de 31 ans avait été retrouvé vendredi, portant de multiples blessures, dans un hôpital public où elle exerçait à Calcutta, capitale de l'Etat du Bengale occidental.