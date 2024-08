Inde : les soignants vont "intensifier" les manifestations après le viol et le meurtre d'une collègue

DIBYANGSHU SARKAR

Les soignants indiens ont déclaré vendredi qu'ils allaient multiplier les manifestations après le viol et le meurtre d'une médecin la semaine dernière dans un hôpital de Calcutta (est), une affaire qui a choqué le pays et poussé le Premier ministre Narendra Modi à réclamer jeudi des sanctions fortes.

"Nous intensifions nos protestations (...) afin de demander justice pour notre collègue", a déclaré Suvrankar Datta, clinicien et chercheur en radiologie à l'hôpital public All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) de New Delhi.