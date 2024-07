Indonésie/Future capitale: "tout suit son cours", assure le président malgré les retards

Yasuyoshi CHIBA

"Tout suit son cours" dans la future capitale Nusantara, a assuré lundi le président indonésien Joko Widodo malgré les retards dans la construction.

Capitale des Indes néerlandaises sous le nom de Batavia, Jakarta devrait officiellement perdre son statut de capitale alors que la métropole javanaise de plus de 10 millions d'habitants croule sous le trafic automobile et la pollution et est menacée par la montée des eaux.