J.D. Vance, colistier de Donald Trump, fustige Kamala Harris

"Joe Biden est le pire président que j'ai connu de toute ma vie, et Kamala Harris était à ses côtés à chaque étape", a fustigé J.D. Vance, le colisiter de Donald Trump, candidat républicain à la présidence américaine. Celui qui se destine à la vice-présidence des Etats-Unis en cas de victoire de Donald Trump, commentait le retrait de la candidature de Joe Biden au profit de Kamala Harris.

"Les quatre dernières années, elle a contresigné toutes les mesures de Biden sur les frontières ouvertes et les escroqueries écologistes qui ont fait flamber les prix immobiliers et le coût de la vie", selon J.D.Vance. "Elle est responsable de tous ces échecs et a menti pendant quatre ans sur la capacité mentale de Joe Biden. Elle a imposé au pays un président incapable de faire son travail", a-t-il poursuivi.

M. Vance a encore réitéré que lui et Trump sont "prêts à sauver l'Amérique", peu importe qui est le candidat démocrate.