JO-2024: Agbégnénou en bronze, les épéistes en argent

Emue après son succès dans la "petite finale", la judoka également six fois championne du monde a pris le temps de saluer ses proches et le public, sa petite fille dans les bras. Elle avait toutefois encore du mal à digérer sa défaite en demi-finale.

. Les épéistes en argent

Pour l'escrime française, le tarif depuis le début des JO, c'est au moins une médaille par jour. Après l'argent conquis par Auriane Mallo-Breton et Yannick Borel à l'épée samedi et dimanche, la soirée historique des sabreuses Manon Apithy-Brunet (or) et Sara Balzer (argent) lundi, les Bleues par équipes ont empoché une médaille d'argent.

Auriane Mallo-Breton et ses coéquipières ont cédé en finale à la mort subite (30-29) face à l'Italie, vice-championne du monde et médaillée de bronze il y a trois ans aux JO de Tokyo. Les tireuses tricolores n'avaient plus atteint une finale olympique dans cette arme depuis Atlanta en 1996.

. Double finale pour Marchand

François-Xavier MARIT

En or sur 400 m 4 nages dimanche soir, Léon Marchand a attaqué avec brio son défi: réaliser le doublé 200 m brasse-200 m papillon. Il s'est hissé en finale des deux épreuves à l'issue d'une journée marathon, où il a disputé quatre courses. Moins de deux heures sépareront ses deux finales mercredi soir.

. Les sports collectifs montent en quart

Earvin Ngapeth et les volleyeurs bleus, lancés dans un rare doublé olympique trois ans après leur sacre de Tokyo, ont assuré leur présence en quart de finale à Paris avec leur victoire très convaincante contre le Canada (3-0).

En basket, leur victoire dans la douleur contre le Japon (94-90 après prolongation) combinée avec le succès des Allemands dans la soirée envoient également Victor Wembanyama et les siens en quarts de finale.

Les championnes olympiques de handball, qui ont disposé des Brésiliennes (26-20), sont également assurées de disputer la phase à élimination directe, tout comme les jeunes footballeurs de Thierry Henry qui croiseront la route de l'Argentine en quart.

. Première pour Biles

Loic VENANCE

Simone Biles a remporté sa première médaille de ces Jeux, sur cinq possibles, lors de l'épreuve par équipes. En l'absence des Russes, les Américaines sont montées sur la plus haute marche du podium, devant l'Italie et le Brésil. Il s'agit du 5e titre olympique pour Biles, qui signe un retour éclatant aux Jeux trois ans après son effondrement mental à Tokyo.

. Le triathlon rime avec pollution

L'épreuve masculine du triathlon a été reportée de mardi à mercredi, le même jour que l'épreuve féminine, en raison d'une eau de la Seine encore trop polluée au moment des dernières analyses. Les deux entraînements de "familiarisation" dans la Seine prévus dimanche et lundi, avaient déjà été annulés pour cause de pollution.

Mercredi, la tenue des deux épreuves sera conditionnée par les résultats des analyses de la qualité de l'eau, connus en fin de nuit.