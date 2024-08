JO-2024: avant la clôture, les basketteuses ratent l'or d'un cheveu

L'épaisseur du palmarès américain illustre parfaitement la qualité de la performance des Françaises, en bronze à Tokyo en 2021, qui ont contenu les stars US pendant tout le match. Elle sont même eu la possibilité d'égaliser sur l'ultime possession, mais Gabby Williams a déclenché l'ultime tir à l'intérieur de la zone des deux points, et non derrière la ligne des trois points.

Et la médaille d'or s'est évaporée... Les Bleues du basket ont été battues par la plus petite des marges (67-66) par les Américaines, qui empochent un 8e titre olympique consécutif et sont invaincues sur la scène olympique depuis 1992, avec 61 victoires de rang aux JO.

Elle restera comme l'une des grandes figures de ces Jeux. La Néerlandaise Sifan Hassan a remporté le marathon sur l'esplanade des Invalides, et complété sa collection de médailles après le bronze sur 5.000 et 10.000 m.

Sifan Hassan, 31 ans, s'est imposée en 2h 22 min 55 sec, au terme d'un sprint d'anthologie devant l'Ethiopienne Tigst Assefa et la Kényane Hellen Obiri.

. Deuxième argent pour Élodie Clouvel

Comme à Rio en 2016, Elodie Clouvel a décroché la médaille d'argent du pentathlon, qui combine équitation, escrime, tir, natation et course.

Pierre-Philippe MARCOU

Partie en tête avant la dernière épreuve mêlant course à pied et tir, Elodie Clouvel a été devancée par la Hongroise Michelle Gulyas, plus précise lors des quatre séances face à la cible.

Cette médaille pourrait apporter une certaine reconnaissance au pentathlon français qui, au début de la saison 2022-2023, revendiquait 1.416 licenciés répartis dans 53 clubs.

. Une clôture très attendue

C'était il y a déjà seize jours... La cérémonie d'ouverture sur la Seine, audacieuse et clivante, a déchaîné les commentaires et les passions, en France comme à l'étranger; aussi les attentes sont-elles grandes autour du spectacle de clôture des Jeux à partir de 21h00 au Stade de France.

La direction artistique a de nouveau été confiée au metteur en scène Thomas Jolly qui proposera une pièce-opéra baptisée "Records" (qui signifie aussi "archives" en anglais) mêlant passé et imagerie futuriste.

Andrej ISAKOVIC

"Absolument toutes nos libertés ont été préservées car ce pays est celui de la liberté de création", a confié à l'AFP Thomas Jolly.

On y attend les légendes de la French Touch, Air et Phoenix, pour la bande son, plusieurs des temps forts habituels, comme l'extinction de la vasque et de la flamme olympique, les discours des patrons du CIO Thomas Bach et du Cojo Tony Estanguet, et bien sûr la passation du drapeau olympique à la prochaine ville-hôte.

Los Angeles, qui aura l'honneur d'accueillir les Jeux de 2028, occupera une place de choix dans le final de cette quinzaine olympique, avec certainement son cortège de stars de la musique et du cinéma.