JO-2024: deux quarts en ballon

Après les footballeurs, assurés de l'or ou de l'argent, et les volleyeurs, qualifiés pour les demi-finales, deux équipes de sport co visent un accès au dernier carré.

Tenantes du titre, les handballeuses abordent leur quart de finale face à l'Allemagne en pleine confiance après un sans-faute au premier tour. Une confiance nourrie des performances abouties en attaque et en défense, et par la réussite de Tamara Horacek. Et à peine entamée par l'absence de Léna Grandveau (luxation de l'annulaire gauche). Au passage, les Françaises devront cependant s'acclimater aux dimensions du Stade Pierre-Mauroy de Lille, garni par 28.000 spectateurs prêts à les pousser vers le doublé olympique.

Les autres quarts de finale: Danemark-Pays-Bas, Hongrie-Suède et Norvège-Brésil.

Les basketteurs ont eux accompli le chemin inverse, entre Lille et Paris, où ils souhaitent oublier une première semaine médiocre conclue par une déroute face à l'Allemagne (85-71) qui a levé de sérieuses dissensions, notamment entre le coach Vincent Collet et le meneur Evan Fournier. Et voilà qu'arrivent les Canadiens, auteurs d'une première partie sans fausse note, dans le sillage d'un chef de file dominant, Shai Gilgeous-Alexander, et d'une défense solide. Un cocktail à la base du large succès nord-américain (85-73) le 19 juillet lors du dernier match de préparation.

Bref, les Bleus, médaillés d'argent à Tokyo, en recherche d'un jeu offensif efficace autour du duo Wembanyama-Gobert, abordent ce match décisif en posture très délicate.